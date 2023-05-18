Крупный пожар в Санкт-Петербурге сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе произошел крупный пожар в промзоне за гипермаркетом «Перекресток», сообщила NEWS.ru пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу. В комплексе из четырех зданий по всей площади загорелось одно из строений размером 15 × 30 метров.

18 мая в 03:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, ул. Магнитогорская, д. 51. В комплексе из четырех зданий размером 60 × 80 метров происходило горение в одной части здания размером 15 × 30 метров по всей площади. В 07:53 объявлена локализация пожара, ранг пожара снижен до первого номера. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС семь единиц техники и 32 человека личного состава, — говорится в сообщении.

Из-за пожара маршруты четырех автобусов в Красногвардейском районе были изменены. На данный момент движение общественного транспорта восстановлено.

Ранее в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.

До этого в подмосковном Дзержинском произошел мощный пожар на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдавали в аренду. Очаг возгорания находился на складе использованных покрышек. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ. Клубы черного дыма были видны за несколько километров от места возгорания.