В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складе покрышек

Фото: Социальные сети

В подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на складе покрышек, сообщает городской Telegram-канал «Подслушано. Дзержинский». На опубликованных в Сети кадрах клубы черного дыма поднимаются в небо — их видно за несколько километров от места возгорания.

В МЧС сообщили, что сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 8.22. Огонь распространился на площади 30 кв. м., впоследствии стало известно, что площадь пожара выросла до 1500 кв. м.

Пожар произошел на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдают в аренду. По предварительным данным, очаг возгорания находится на складе использованных покрышек. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ.

К месту пожара направляются сотрудники экстренных служб.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве произошел пожар на территории машиностроительного завода имени В. В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ. Канал сообщал, что возгорание началось в здании завода на Вишневой улице примерно в 04.00 утра. По информации SHOT, в результате пожара пострадали три человека.