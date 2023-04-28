Власти Рязанской области отказались от проведения массовых мероприятий на майские праздники, все они пройдут без скопления людей, сообщила ТАСС представитель пресс-службы правительства региона. Собеседница агентства добавила, что в регионе не состоится первомайская демонстрация, отменена акция «Бессмертный полк», но пройдут концерты с исполнением песен Победы, запланированы показы от реконструкторов, поздравления ветеранов, концерты и тематические выступления в парках.
Массовых мероприятий не будет. Мероприятия продут без скопления людей, — сказали в пресс-службе области.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае парад Победы 9 Мая пройдет только в горoде-герое Новороссийске. В Курской области военный парад отменили. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.
Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» также отменили в Крыму и Севастополе. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что это сделано из соображений безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.