В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Рязанской области отказались от проведения массовых мероприятий на майские праздники, все они пройдут без скопления людей, сообщила ТАСС представитель пресс-службы правительства региона. Собеседница агентства добавила, что в регионе не состоится первомайская демонстрация, отменена акция «Бессмертный полк», но пройдут концерты с исполнением песен Победы, запланированы показы от реконструкторов, поздравления ветеранов, концерты и тематические выступления в парках.

Массовых мероприятий не будет. Мероприятия продут без скопления людей, — сказали в пресс-службе области.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае парад Победы 9 Мая пройдет только в горoде-герое Новороссийске. В Курской области военный парад отменили. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Парад Победы и шествие «Бессмертный полк» также отменили в Крыму и Севастополе. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что это сделано из соображений безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.