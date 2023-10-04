В Петербурге собака напала на мужчину и укусила его за половой орган

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге собака напала на мужчину во время прогулки по Царскому Селу, сообщает «Фонтанка». По данным издания, она укусила 42-летнего петербуржца за половой орган в Баболовском парке.

Мужчина был вынужден обратиться в больницу. Медики диагностировали укушенную рану паховой области и полового органа. Пострадавшего госпитализировали, врачи провели все необходимые манипуляции. В каком состоянии он находится в настоящее время неизвестно.

В Новосибирске собака, находившаяся на самовыгуле, напала на 14-летнюю школьницу. Инцидент произошел недалеко от учебного заведения на Барьерной улице. Животное разодрало девочке правую руку. Пострадавшую спасли местные жители, которые отогнали собаку.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собираются рассмотреть поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают ответственность в случае укусов собак. Статью 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных хотят дополнить нормой, которая предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей в отношении хозяев, чьи собаки укусили человека, или нанесли другие незначительные повреждения. Депутаты также предлагали штрафовать за выдворение домашних животных на улицу.