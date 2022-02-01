В Петербурге объяснили решение перевести старшеклассников на удалёнку

Власти Санкт-Петербурга решили перевести на удалённый формат обучения учеников с 7-го по 11-й класс по той причине, что менее взрослых школьников родители боятся оставить дома одних, заявила вице-губернатор Ирина Потехина. По её словам, ученики младших классов, темпы заболеваемости среди которых более щадящие, также неспособны учиться удалённо, пишут «Невские Новости».

Конечно, младшие дети тоже болеют. Но я вижу общую статистику по городу, а не только по отдельным школам и классам. У малышей, к счастью, ситуация гораздо более благополучная, — заверила Потехина.

Она добавила, что запрет на посещение старшеклассниками ТЦ, кафе и массовых мероприятий необходим для того, чтобы у них не было соблазна встретиться с друзьями на нейтральной территории.

31 января пресс-служба городской администрации Санкт-Петербурга сообщила о переводе старшеклассников на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Им также запрещается ходить на кружки, спортивные мероприятия, в места культурного отдыха и заведения общепита.

Сегодня днём комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы.