В Петербурге старшеклассников переведут на удалёнку

Учащихся 7–11-х классов Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что такое решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки. В этот период школьникам запрещается посещать кружки, заведения общепита и торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу губернатор Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Также для несовершеннолетних отменены спортивные мероприятия, кроме тренировок закрытого контура и занятий на открытом воздухе.

По состоянию на 31 января в Санкт-Петербурге на дистанционном обучении находятся 4145 классов в 438 школах, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по образованию. Кроме того, на карантин закрыты 168 групп в 78 детских садах.

Ранее сообщалось, что в России из-за ситуации с распространением коронавируса на карантине находятся 230 школ в 41 регионе. Количество учеников закрытых классов составляет 8,69% от общего числа школьников.