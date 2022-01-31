Минпросвещения: в РФ на карантине находятся 230 школ из-за COVID-19

В России из-за ситуации с распространением коронавируса на карантине находятся 230 школ в 41 регионе. Количество учеников закрытых классов составляет 8,69% от общего числа школьников, такие данные приводятся в инфографике, опубликованной на сайте Минпросвещения.

Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 8,69%. Всего в 230 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — говорится в сообщении.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удалённое обучение из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой власти имеют право самостоятельно принять такое решение.

Бывший министр просвещения, президент Российской академии образования Ольга Васильева ранее заявила, что в России в будущем вновь придётся столкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали сложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.