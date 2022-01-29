Минпросвещения не будет переводить все школы на удалёнку из-за коронавируса

Министерство просвещения не планирует переводить все российские школы на удалённое обучение из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он сообщил, что в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой власти имеют право самостоятельно принять такое решение.

Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идёт рост заболеваемости, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения, — сказал глава ведомства.

По данным Минпросвещения, в 188 школах в 43 регионах в данный момент введены карантинные меры. Это 0,48% от общего числа школ в России.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти намерены перевести учащихся школ на дистанционное обучение с 31 января из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Глава региона Андрей Травников уточнил, что карантин продлится две недели и будет дифференцированным. Младших школьников отправят на каникулы. Учащиеся средних и старших классов будут продолжать занятия удалённо.

По данным на 30 января, в России за сутки выявлено 121 228 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд по числу заболевших. Лидером по количеству инфицированных является Москва (24 030), далее следуют Санкт-Петербург (17 833) и Подмосковье (11 434).