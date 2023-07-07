В Нью-Йорке при столкновении двух автобусов пострадали более 80 человек ABC: в Нью-Йорке при столкновении двух автобусов более 80 человек получили ранения

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В результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке более 80 человек получили травмы, сообщил телеканал ABC со ссылкой на пожарные службы. ДТП произошло в районе Манхэттена примерно в 19:00, когда двухэтажный автобус для туристов столкнулся с автобусом городской транспортной системы.

Во время инцидента оба автобуса были переполнены пассажирами. Не менее 81 человека получили травмы, из которых 18 были госпитализированы, в то время как оставшимся 63 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Свидетели сообщают, что столкновение, по-видимому, спровоцировал водитель туристического автобуса, который проехал на красный сигнал светофора.

Ранее жительница Улан-Удэ спасла пятилетнюю дочь в ДТП, вовремя оттолкнув ее с дороги. Сама 36-летняя женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами после наезда иномарки. Ребенок получил ссадины и ушибы. Девочку отпустили домой после осмотра и оказания медицинской помощи.

До этого в Челябинске маршрутный автобус с людьми перевернулся после столкновения с КамАЗом. Пострадали девять человек, включая одного ребенка. Шесть из них были госпитализированы, еще троим оказали медицинскую помощь на месте.