В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

https://static.news.ru/photo/d9bf19e8-9e7f-11ea-8e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аудиозапись совещания оперативного штаба Липецкой области во главе с губернатором региона Игорем Артамоновым о ситуации с коронавирусом содержала обсуждение ошибки в отчётах о числе проведённых тестов на коронавирус, а не о числе заразившихся им людей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона после появления в нескольких Telegram-каналах аудиозаписи, где Артамонов требует правильно заполнять отчётность, поступающую в ИЦК (информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом), «а то о нашем регионе плохо подумают».

В разговоре ведётся речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в Липецкой области, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что речь на совещание шла о том, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. При этом, по словам представителей администрации региона, Артамонов просит привести отчётность в соответствие с фактическими цифрами.

Как писал NEWS.ru, Артамонов заявил, что для него главным является сберечь регион на фоне пандемии коронавируса, а не собственный имидж. Так он прокомментировал скандал из-за сравнения жителей области с клещами и предложения разгонять их химикатами.