Липецкий губернатор готов пожертвовать имиджем ради спасения региона

https://static.news.ru/photo/e5fe895a-9146-11ea-b961-fa163e074e61_660.jpg Игорь Артамонов Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что для него главным является сберечь регион на фоне пандемии коронавируса, а не собственный имидж. Так он прокомментировал скандал из-за сравнения жителей области с клещами и предложения разгонять их химикатами.

Когда речь идёт о спасении жизней людей, я готов терпеть унижения, критику в свой адрес, — цитирует губернатора «Коммерсант».

Артамонов пояснил, что аудиозапись, возмутившая общественность, была сделана более месяца назад во время обсуждения смертности от коронавируса за рубежом. По его словам, власти рассматривали возможность применения дезинфекционных мер по примеру Китая, но этого не потребовалось.

Стояла главная задача — не допустить взрывного роста, и мы с этой задачей справились. Я сделал всё, что в моих силах, — сказал Артамонов.

Публикацию записи губернатор рассматривает как попытку опорочить местные власти. Он заявил, что переживёт негатив в свой адрес.

Как ранее писал NEWS.ru, в администрации области заявили, что слова Артамонова о «клещах» и разгоне населения химикатами были вырваны из контекста. Там заверили, что губернатор требовал использовать для дезинфекции улиц только разрешённые Роспотребнадзором средства.