В Курганской области призывают платить налоги через громкоговорители

https://static.news.ru/photo/5eb97d26-1858-11eb-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычный способ информирования населения о необходимости платить налоги применили сотрудники ФНС в Курганской области. Инспекторы ходят по улицам с громкоговорителями и просят людей заплатить налоги.

В этом году межрайонной ИФНС региона наряду с традиционными способами информирования было организовано звуковое оповещение населения. В инспекции установили стационарное аудиооборудование для трансляции звукозаписи, а в территориально обособленных рабочих местах организовано мобильное оповещение при помощи громкоговорителей.

Таким образом налоговики напоминают, что жителям региона необходимо до 1 декабря оплатить транспортный, земельный и налог на имущество, сообщает Znak.

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов предложило не распространять повышенную ставку НДФЛ в 15% на страховые выплаты и доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг). В ведомстве считают, что применение повышенной ставки без учёта обстоятельств сказалось бы отрицательным образом на людях с невысоким уровнем доходов. Это противоречит принципам социальной справедливости и заложенным в концепцию введения новой налоговой ставки принципам.