Минфин предложил освободить страховые выплаты от повышенной ставки НДФЛ

https://static.news.ru/photo/7c2d9e60-13ac-11eb-b33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ предложило не распространять повышенную ставку НДФЛ в 15% на страховые выплаты и доходы от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг).

В сообщении на сайте министерства указано, что перечень доходов, подпадающий под повышенный НДФЛ, уточнён по итогам обсуждения с парламентом и региональными властями.

Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчёта нерегулярных доходов, — пояснили в ведомстве.

В Минфине считают, что применение повышенной ставки без учёта обстоятельств сказалось бы отрицательным образом на людях с невысоким уровнем доходов. Это противоречит принципам социальной справедливости и заложенным в концепцию введения новой налоговой ставки принципам.

Как писал NEWS.ru, в России могут начать компенсировать расходы за жилищно-коммунальные услуги семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. С таким предложением в адрес премьер-министра Михаила Мишустина выступил Общероссийский народный фронт.