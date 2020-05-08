В Хакасии ещё 36 человек заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e2e9876-91b9-11ea-beda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи за сутки выявили в Хакасии 36 новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным пресс-службы правительства региона, 20 человек заболели в Абаканской клинической больнице (из них трое — медперсонал), а также сотрудник скорой помощи. Один из пациентов прибыл из Москвы, другой был госпитализирован с признаками респираторной инфекции. Ещё 13 случаев относятся к семейным и служебным контактам.

Всего в регионе зафиксировано 403 случая заболевания COVID-19, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что врачи следят за состоянием 1918 человек, из которых 44 находятся в обсерваторе. Вылечился 51 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что список инфицированных в Новосибирской области 8 мая пополнился 76 фамилиями. После этого общее число заражённых в регионе превысило тысячу и составило 1025 человек, из которых 55 — дети.