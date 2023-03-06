Пьяный хабаровчанин погиб в ДТП в день рождения, скрываясь от полиции Пьяный хабаровчанин погиб в ДТП в день рождения, скрываясь от полиции на машине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске пьяный мужчин погиб во время празднования дня рождения, пытаясь скрыться от полиции на машине, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Его девушка скончалась в реанимации, еще два пассажира 16 лет отделались ушибами и ссадинами.

Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, отмечал 23-летие за рулем недавно приобретенной Isuzu Gemini. Нетрезвый водитель привлек внимание сотрудников ГИБДД и попробовал оторваться от них, не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался на месте, его 19-летняя девушка умерла в реанимации.

Ранее в Новосибирске пьяная женщина не справилась с управлением, съехала с дороги на тротуар и сбила находящихся на нем двух детей. Пострадавшие — девочки 9 и 13 лет — с различными травмами были госпитализированы.

На Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге полицейские ранее задержали пьяного водителя, который снес автобусную остановку, видео задержания появилось в Сети. По словам очевидцев, помимо этого, нарушитель ездил по дворам домов, как минимум четыре раза врезавшись в другие автомобили. Под конец он врезался в столб.