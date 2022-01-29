Пьяная женщина сбила двух школьниц в Новосибирске

В Новосибирске пьяная женщина не справилась с управлением автомобиля, съехала с дороги на тротуар и сбила находящихся на нём двух детей. Пострадавшие — две девочки девяти и 13 лет — с различными травмами были госпитализированы, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В 14:35 (по местному времени) женщина-водитель 1998 года рождения на автомобиле Mitsubishi Lancer <...> у дома 49 по улице Невельского не справилась с управлением и совершила наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару. В результате ДТП двух девочек-пешеходов девяти и 13 лет с различными травмами доставили в больницу, — сообщили в ведомстве.

Ранее лихач на LADA Priora на скорости врезался в остановку в Тюмени, сбил людей, после чего сбежал, бросив машину на месте происшествия. Позже стало известно, что автомобиль находится в розыске.

В январе на юго-западе Москвы автомобиль сбил женщину с 11-летним ребёнком. Авария произошла на Университетском проспекте, когда мать с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие были госпитализированы. По данным медиков, у женщины сломан позвоночник, у девочки — ушиб грудной клетки и разрыв крайней доли печени.