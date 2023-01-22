Задержание снесшего остановку в Петербурге пьяного водителя попало на видео В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя, снесшего остановку

Фото: Соцсети

На Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя, который снес автобусную остановку, видео с места события поделился портал «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, он ездил по дворам вокруг домов и врезался в другие автомобили. На его счету по меньшей мере четыре чужие разбитые машины. Под конец он врезался в столб.

Ранее в Каслинском районе Челябинской области в результате столкновения двух иномарок погибли пять человек и еще один пострадал. Инцидент произошел 22 января в 04:40 мск на 34 км автодороги Тюбук — Кыштым. Автомобили Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo столкнулись, в результате чего погибли оба водителя, а также три пассажира Polo, четвертый был доставлен в местную больницу с травмами. По данным МВД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

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