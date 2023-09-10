В Гатчине пассажир автобуса убил мужчину из-за жалобы на громкую музыку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Гатчине Ленинградской области пассажир автобуса убил мужчину из-за просьбы не слушать музыку без наушников, сообщает Telegram-канал «78». Злоумышленника задержали, вскоре ему изберут меру пресечения.

Приехавший из Сибири мужчина слушал музыку в автобусе без наушников, один из пассажиров указал ему на высокую громкость. Тот набросился на него с кулаками. Обоих пассажиров высадили из автобуса, после чего драка продолжилась на улице.

В результате мужчина, жаловавшийся на громкую музыку, скончался на месте. После этого злоумышленника задержали оперативные службы недалеко от кладбища. По данным канала, он не в первый раз задерживался за правонарушения.

3 сентября разгорелся конфликт близ кафе в Батайске. Один из участников стычки выстрелил в оппонента из травматического оружия по меньшей мере 12 раз и скрылся. По словам очевидцев, причиной ссоры стало участие пострадавшего в специальной военной операции. Он получил различные травмы.

Подозреваемый был задержан, его обвиняют в покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Суд заключил злоумышленника под стражу до 30 октября 2023 года.