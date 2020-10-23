В Дагестане за соблюдением масочного режима проследит общественный патруль

https://static.news.ru/photo/9bfe19fe-1532-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство по делам молодёжи Дагестана организовало общественный патруль, который будет следить за соблюдением в республике масочного режима.

Региональное Минмолодежи таким образом выполнило поручение врио главы Дагестана Сергея Меликова. В создании патруля приняли участие министр по делам молодёжи Камил Саидов, его заместители Сиражуддин Галимов и Патимат Омарова, а также волонтёры и представители Открытого молодёжного правительства.

С 23 октября патрулирование началось во всех районах и городах Дагестана, сообщает пресс-служба Минмолодёжи. В Махачкале на улицы вышли пять общественных патрулей. Мониторинг соблюдения масочного режима был проведён в нескольких торговых центрах и на рынках города. Волонтёры в составе патрулей провели с горожанами объяснительную работу и раздали листовки с информацией о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Установлено, что работники торговых точек относятся к ношению масок ответственнее, чем посетители.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что существует способ подтолкнуть россиян к ношению средств защиты от коронавируса. По его словам, сейчас некоторая часть соотечественников пренебрегает рекомендациями врачей и игнорирует маски и перчатки. Нилов считает, что одной из причин этого является финансовая сторона вопроса, а значит, людям надо помочь. Парламентарий предложил обеспечить бесплатную возможность получения масок и антисептиков в магазинах, кафе, спортзалах и других местах массового скопления людей.