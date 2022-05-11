В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности В Белгородской области до 25 мая продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

Фото dpsu.gov.ua

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 25 мая. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, соответствующий документ уже подписан.

До 25 мая на территории Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан, — сказано в сообщении.

«Жёлтый» уровень террористической опасности был введён в регионе 11 апреля. Это средний из трёх существующих уровней террористической опасности, подразумевает реальную возможность совершения террористического акта. Это означает, что данные о возможности теракта подтверждены, но неизвестны время и место готовящейся атаки.

5 мая населённые пункты Журавлёвка и Нехотеевка под Белгородом подверглись обстрелу с украинской стороны. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Нехотеевке в результате атаки были разрушены дом и гараж. Среди мирного населения никто не пострадал.

Ночью 2 мая, над городом прогремело несколько взрывов, а местные жители заметили в небе яркие вспышки. Губернатор Гладков тогда сообщил, что сам проснулся посреди ночи от мощных взрывов, и уточнил, что от оперативного штаба о разрушениях и пострадавших информации не поступало. Позже он пояснил, что хлопки прозвучали в ходе выполнения боевых задач российской авиацией в рамках специальной военной операции.