В Белгородской области стала пропадать связь ТАСС: в Белгородской области начались проблемы с мобильной связью и интернетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области начались проблемы с мобильной связью и интернетом, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, сеть практически полностью отсутствует в приграничных районах, где проводятся бои с украинскими диверсантами.

Сейчас практически полностью отсутствуют мобильная связь и мобильный интернет в тех районах, где проводится специальная операция, — сказал один из собеседников агентства.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области.