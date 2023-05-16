В Башкирии авиабомбу чуть не пустили под пресс в пункте приема металла SHOT: в Башкирии авиабомбу чуть не пустили под пресс в пункте приема металла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники пункта приема металлолома в Башкирии едва не положили под прессовочный станок авиабомбу. По информации канала, прибывшие на место кинологи обнаружили взрывчатое вещество в снаряде, пункт приема металла оцепили. В Минобороны России информацию не комментировали.

По данным канала, боеприпас нашел сотрудник пункта приема металла при разборе старых зданий на территории бывшей воинской части в городе Белебее, где собирал металлолом, он признался, что не имел представления о назначении находки. Полицейские прибыли с проверкой на территорию пункта приема металла незадолго до того, как бомба должна была пойти под пресс, сообщает SHOT.

Ранее в Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у одного из пассажиров нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Территория станции была оцеплена.

Незадолго до этого гранату обнаружили под опорой ЛЭП на востоке Москвы. Предполагаемый снаряд, похожий на гранату РГД-5, нашли в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское, писали СМИ. На месте работали оперативные службы, о результатах проверки не сообщалось.