Гранату обнаружили под ЛЭП на востоке Москвы Mash: гранату нашли под линией электропередачи на востоке Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на востоке Москвы под линией электропередачи обнаружили гранату. По данным канала, это граната РГД-5. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Снаряд лежал в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское, оперативные службы уже работают на месте, сообщает Mash.

На этой неделе СМИ писали о задержании мужчины в аэропорту Внуково, который пытался провезти в Москву предметы, похожие на гранаты. Задержанный утверждал, что является военным и приехал в отпуск из зоны боевых действий на Украине.

19 апреля в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов дома на улице Большой Филевской. На первом этаже в подъезде была обнаружена граната Ф-1, спрятанная за электрическим щитком.

Кроме того, в Красноярском крае в бухгалтерии управления ЖКХ администрации города Заозерного обнаружили несколько предметов, похожих на гранаты РГД-5, Ф-1 и РГД-33, которые на поверку оказались муляжами. Силовики нашли их при обысках по делу о сокрытии денежных средств.