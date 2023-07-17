Украинский снаряд прилетел в огород жителей Белгородской области Снаряд ВСУ попал в огород жителей села Илек-Пеньковка Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Снаряд ВСУ попал в огород жителей села Илек-Пеньковка, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть небольшую воронку. По данным канала, в ходе обстрела с украинской стороны в селе было слышно три прилета, информации о погибших не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате обстрела ВСУ села Илек-Пеньковка пострадали складские помещения, водонапорная башня, а также линия электропередачи. Все эти объекты находятся на территории сельскохозяйственного предприятия, на место были направлены аварийные службы. Никто из местных жителей не получил ранений в результате атаки. В самом Белгороде также сработала система противовоздушной обороны.

В воскресенье, 16 июля, Вооруженные силы Украины также обстреляли поселок Горьковский, расположенный в Грайворонском городском округе Белгородской области. По данным главы региона, осколками были повреждены три частных дома, в них были выбиты стекла. Также пострадала местная линия газоснабжения. Оперативные службы занимаются устранением последствий обстрела.