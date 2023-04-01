Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Фото: Фото: Министерство обороны Украины

В пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), сообщило о том, что украинские вооруженные силы дважды атаковали Киевский район Донецка. За 25 минут было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО.

Обстрелы были зафиксированы следующим образом: в 21:40 по направлению от населенного пункта Орловка в сторону города Донецка (Киевский район) были выпущены три снаряда калибра 155 миллиметров; в 22:05 по направлению от населенного пункта Ласточкино в сторону города Донецка (Киевский район) были выпущены еще три снаряда того же калибра.

Кроме того, в 17:00 был зафиксирован еще один обстрел Киевского района Донецка, во время которого было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Украинские военные ранее обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.