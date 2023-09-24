Трех россиян задержали за фотосессию с «коктейлем Молотова» у военкомата

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В Благовещенске сотрудники полиции задержали двух мужчину и женщину, которые фотографировались у военкомата с «коктейлем Молотова», сообщает Telegram-канал SHOT. После фотосессии они намеревались поджечь здание по заданию украинских кураторов.

Инцидент произошел накануне вечером. По данным канала, на фоне военкомата с бутылкой зажигательной смеси позировали мужчины 39 и 42 лет, а снимала их 25-летняя знакомая. Поджог совершить они не успели. На допросе в полиции мужчины признались, что кураторы обещали заплатить им 50 тысяч рублей.

Все трое ранее привлекались к уголовной ответственности. Они были судимы по статьям о краже, разбое, участии в преступном сообществе, мошенничестве и наркотиках.

В августе пенсионер с зажигательной смесью был задержан возле Бутырского военкомата в Москве. 70-летний мужчина привлек внимание сотрудников полиции, когда подошел к зданию с пакетом и телефоном с включенной громкой связью. Собеседник мужчины просил включить камеру. Когда полицейские подошли к пенсионеру поближе, тот начал спешно уходить, при этом в его пакете зазвенели бутылки. Мужчину задержали, у него нашли несколько «коктейлей Молотова» и коробок спичек.