Татарстан вслед за Москвой не будет ограничивать работу заведений ночью

https://static.news.ru/photo/0b7244ce-1865-11eb-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farit Gubaev/Russian Look

Власти Татарстана приняли решение пока отказаться от рекомендаций Роспотребнадзора по закрытию ресторанов и кафе на ночь в целях борьбы с распространением коронавируса.

Об этом «РБК Татарстан» рассказали в пресс-службе главы республики.

Власти Татарстана отмечают, что пока предложенные Роспотребнадзором меры носят рекомендательный характер, и власти не планируют вводить жёсткие ограничения для бизнеса без острой необходимости.

В то же время глава регионального отделения Роспотребнадзора Марина Патяшина сообщила изданию, что для некоторых заведений ограничения уже действуют: так работа кальянных и ночных клубов в регионе запрещена.

Пункт нового постановления Роспотребнадзора о работе общепита до 23 часов подлежит обсуждению. В ближайшее время мы будем его рассматривать. При необходимости введём эту меру, — заявила она.

Ранее NEWS.ru писал что власти Москвы не планируют принудительно закрывать рестораны и ночные клубы в период с 23:00 до 6:00 согласно рекомендациям Роспотребнадзора. По мнению правительства города, существующие меры по цифровому контролю за посещением кафе и клубов в ночное время достаточно эффективны.

Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказания услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 в связи с эпидемиологической обстановкой. Отмечалось, что регионы самостоятельно будут принимать решения о запрете ночных развлекательных мероприятий.