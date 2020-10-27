Решения о закрытии клубов и ресторанов ночью будут приниматься регионами

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Роспотребнадзор заявил, что российские регионы самостоятельно примут решение о запрете развлекательных мероприятий и работы объектов общепита в ночное время. Сообщение об этом появилось в официальном Instagram ведомства.

Рекомендовано с 23:00 до 06:00 запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Это решение останется за властями региона, — говорится в нём.

27 октября Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим, который вступает в силу с 28 октября, — все граждане РФ обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить по всей территории страны зрелищно-развлекательные мероприятия и работу ресторанов с 23:00 до 06:00. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. В ведомстве отметили, что местом массового пребывания людей считается пространство, в котором могут находиться более 50 человек одновременно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России скончались 320 человек с диагнозом COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это на 100 человек больше, чем днём ранее.