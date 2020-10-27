В России за сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bcb24dce-1829-11eb-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России скончались 320 человек с диагнозом COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это на 100 человек больше, чем днём ранее.

В Москве скончался 61 человек, в Подмосковье жертвами инфекции стали 14 пациентов, 47 заразившихся умерли в Санкт-Петербурге.

В Воронежской и Ростовской областях скончались по 16 пациентов с диагнозом COVID-19, в Нижегородской области не удалось спасти 11 россиян, также по 10 человек умерли в Удмуртии и Республике Коми.

В общей сложности с начала пандемии в России от коронавируса скончались 26 589 человек.

Всего за 24 часа было по всей стране выявлено 16 550 новых случаев заражения, выздоровели 12 884 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме назвали обязательную вакцинацию от коронавируса чрезвычайной мерой, и в настоящее время в России данный вопрос не рассматривается, так как COVID-19 не представляет опасности для жизни большого количества граждан.