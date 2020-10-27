В Москве не будут закрывать ночные развлекательные заведения

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Московские власти не планируют ограничивать работу ночных заведений по рекомендации Роспотребнадзора. Об этом заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей, — цитирует Пенькову «Интерфакс».

Она подчеркнула, что в Москве наблюдается значительное снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому власти столицы решили воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказания услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Регионы самостоятельно будут принимать решения о запрете ночных развлекательных мероприятий.

Кроме того, ведомство предписало носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей считается пространство, где могут находиться одновременно более 50 человек.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России умерли 320 человек с коронавирусной инфекцией, что на 100 больше, чем днём ранее.