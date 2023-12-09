Старшеклассницу жестоко избили сверстники в школьном туалете СК проводит проверку из-за видео избиения школьницы сверстниками в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске следователи проводят проверку после появления в Сети видео, на котором подростки избивают сверстницу, сообщили в областном Следкоме. По данным Telegram-канала «ЧП Новосибирск», инцидент произошел в школьном туалете. Девочку обвинили в воровстве у младшеклассников, после чего избили ногами и кулаками.

Следственными органами СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка по размещенной в сети Интернет информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней. В социальных сетях размещено видео, на котором группа несовершеннолетних избивает девочку, записывая происходящее на видео, — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «ЧП Новосибирск», видео снимали школьники. На кадрах видно, что на сидящую на полу девочку сыпались удары ногами и кулаками, ее таскали за волосы, несмотря на просьбы остановиться. Избиение сопровождалось потоком нецензурных слов.

В конце ноября в Москве школьник избил другого ученика на территории учебного заведения и отнял у него деньги. Пострадавший мальчик лишился тысячи рублей, на которые хотел купить конфеты друзьям в честь прошедшего дня рождения.

Ранее в Приморском крае двое школьников жестоко избили ученика из параллельного класса. Мать пострадавшего рассказала, что сына били головой о трубы. Перед нападением подростки в течение двух недель оскорбляли ребенка, придирались к его прическе и цвету волос. Мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, сильными ушибами грудной клетки и мягких тканей.