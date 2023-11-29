Московский подросток избил школьника и отобрал деньги на шоколадки Baza: в Москве подросток избил и обокрал школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве школьник избил другого ученика на территории учебного заведения и отнял у него деньги, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, пострадавший мальчик лишился тысячи рублей, на которые хотел купить конфеты друзьям в честь прошедшего дня рождения.

Как передает канал, ранее напавший на ребенка подросток уже требовал у него деньги: он хотел отобрать у мальчика 3500 рублей, тогда все так же закончилось дракой. Новость о произошедшем дошла до школьного психолога, однако она не стала оповещать об этом классного руководителя и родителей участников потасовки. В настоящее время проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Приморском крае двое школьников жестоко избили ученика из параллельного класса. Мать пострадавшего рассказала, что сына били головой о трубы. Перед нападением подростки в течение двух недель оскорбляли ребенка, придирались к его прическе и цвету волос. Мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, сильными ушибами грудной клетки и мягких тканей.

В Каспийске ранее группа шестиклассников избила проходящего мимо 13-летнего школьника, который, по их мнению, бросил на них неодобрительный взгляд. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные травмы.