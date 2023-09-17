Стали известны подробности отравления детей хлором в Подмосковье «Подъем»: отравление хлором в Подмосковье произошло из-за сбоя оборудования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отравление хлором в бассейне фитнес-клуба в Сергиевом Посаде произошло из-за сбоя оборудования, сообщила изданию «Подъем» директор сети клубов «Виктория» Ирина Круликовская. По ее словам, всех находившихся в бассейне людей оперативно вывели из здания. Круликовская добавила, что фитнес-клуб оказывает помощь всем пострадавшим.

Перепад напряжения в системе, разбираемся. Идут экспертизы. Мы моментально всех вывели, я сама вызвала скорую, запихнула всех в скорую, отправила всех в ЦРБ. Я сама в таком состоянии. Инцидент, да, некрасивый, но, слава богу, всё нормально. Девочка, которая для наблюдения была в реанимации, сегодня переезжает в детское отделение, — сказала она.

Трое детей были госпитализированы в больницу с признаками отравления после того, как посетили бассейн в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. По предварительным данным, пострадавшие почувствовали недомогание из-за действия паров хлора. По факту произошедшего правоохранители организовали проверку.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел утром в субботу, 16 сентября, в фитнес-центре на улице Железнодорожной. Во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их увезли в больницу. По предварительным данным, причиной отравления стала большая концентрация хлорсодержащего раствора в бассейне, что стало следствием неисправности насосов.