Спасение лося в Новосибирске попало на видео

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

В Первомайском районе Новосибирска спасатели вытащили упавшего в колодец лося. Момент спасения животного попал на видео. Провалившийся в канализационный люк зверь оказался годовалым самцом, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Как уточняет издание, сотрудники МЧС пытались вытащить лося еще ночью. Для этого животному вкололи снотворное, но оно не подействовало: адреналин зверя оказался сильнее действия препарата. Лосю также пытались помочь местные жители. Днем 6 июня спасатели вернулись со специальной техникой к канализационному люку и подняли животное на жгутах.

Состояние лося после спасения оценили как удовлетворительное: животное при падении повредило только волосяной покров. В связи с этим лося отвезли в другое место, где выпустили в лесной массив.

В Новосибирской области в Болотнинском районе ранее местный фермер обнаружил месячного лосенка, который прибился к стаду коров. Мужчина обратился за помощью к сотрудникам Минприроды региона. В таком возрасте выпустить лосенка в дикую природу не могли, поэтому животное решили передать в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило.