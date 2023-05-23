Фермер спас лосенка, который прибился к стаду коров В Новосибирской области фермер спас лосенка, который прибился к стаду коров

Фото: Министерство природы Новосибирской области

В Новосибирской области в Болотнинском районе местный фермер обнаружил одномесячного лосенка, который прибился к стаду коров. Найденное животное получило имя Шатун. Мужчина обратился за помощью к сотрудникам Минприроды региона, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ведомство.

Как уточняет издание, госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии прибыли к фермеру и осмотрели животное. Выяснилось, что лосенок абсолютно здоров, не ранен, но нуждается в молочном вскармливании, из-за чего и мог прибиться к стаду, почуяв запах молока. В ходе обследования близлежащих территорий найти взрослых лосей не удалось.

В таком возрасте выпустить лосенка в дикую природу не могли, поэтому животное решили передать в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило. Нового обитателя передали на содержание. Минприроды также выразило благодарность зоопарку за согласие взять животное к себе.

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