Собака вцепилась в лицо шестилетнего ребенка на детской площадке в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний мальчик пострадал в результате нападения на него собаки, сообщил РЕН ТВ. Инцидент произошел на одной из детских площадок в Казани. Как рассказала мать ребенка в беседе с изданием, мальчик чуть не остался без глаза.

У пса есть хозяйка, которая проживает в соседнем подъезде, уточнила она. Владелица не следит за собакой и отпускает ее на самовыгул.

Еще раньше собака гуляла в ошейнике, а сегодня собака гуляла уже без ошейника. Собака, скорее всего, всю ночь вне дома была, и теперь голодная ходит, еще более агрессивная, — поделилась женщина.

Она призналась, что боится отпускать ребенка на улицу и по возможности тоже не выходит из дома. Состояние ее сына тем временем остается стабильным. После инцидента у него расцарапано лицо и кровоподтек внутри глаза.

Ранее стая бездомных собак накинулась на ребенка в Углегорске. У семилетней девочки диагностировали множество рваных укусов по всему периметру нижней части тела. По факту произошедшего начата проверка.

От собак девочку спасла проходящая мимо женщина. Она отогнала стаю и донесла израненного ребенка до дома на руках.