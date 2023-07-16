Шестилетний мальчик пострадал в результате нападения на него собаки, сообщил РЕН ТВ. Инцидент произошел на одной из детских площадок в Казани. Как рассказала мать ребенка в беседе с изданием, мальчик чуть не остался без глаза.
У пса есть хозяйка, которая проживает в соседнем подъезде, уточнила она. Владелица не следит за собакой и отпускает ее на самовыгул.
Еще раньше собака гуляла в ошейнике, а сегодня собака гуляла уже без ошейника. Собака, скорее всего, всю ночь вне дома была, и теперь голодная ходит, еще более агрессивная, — поделилась женщина.
Она призналась, что боится отпускать ребенка на улицу и по возможности тоже не выходит из дома. Состояние ее сына тем временем остается стабильным. После инцидента у него расцарапано лицо и кровоподтек внутри глаза.
Ранее стая бездомных собак накинулась на ребенка в Углегорске. У семилетней девочки диагностировали множество рваных укусов по всему периметру нижней части тела. По факту произошедшего начата проверка.
От собак девочку спасла проходящая мимо женщина. Она отогнала стаю и донесла израненного ребенка до дома на руках.