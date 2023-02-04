Следователи проверят инцидент с резким торможением лифта в Мытищах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление Следственного комитета РФ по Московской области проверит инцидент с резким торможением лифта в одном из домов в Мытищах, сообщает РИА Новости. По данным ведомства, в момент происшествия в кабине находились пять человек, включая одного ребенка. Следователи установили, что в результате аварийного торможения лифта пострадавших нет.

В результате произошедшего пострадавших нет. По данному факту <...> организовано проведение доследственной проверки, — рассказали в Следственном комитете.

О падении лифта в шахту ранее сообщил телеканал «Москва 24». По словам очевидцев, внутри кабины могли находиться трое взрослых и ребенок. На место происшествия прибыли экстренные службы. Позднее в МЧС опровергли информацию о падении лифта в шахту.

9 января в краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

В одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. ЧП случилось в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабинка остановилась.