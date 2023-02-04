В Подмосковье лифт с жильцами сорвался в шахту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лифт с жильцами сорвался в шахту в подмосковных Мытищах, сообщает «Москва 24». По словам очевидцев, внутри кабины могли находиться двое взрослых и ребенок. На месте работают экстренные службы

На видеозаписи, снятой жильцами дома, где произошло ЧП, можно заметить машины скорой помощи, полиции и МЧС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

9 января в краснодарской многоэтажке на улице Зиповской оборвался грузовой лифт с девушкой-пассажиром. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Благодаря сработавшей защите кабина лифта не улетела в шахту, а остановилась на 12-м этаже. Из лифта пассажирку доставали спасатели.

Портал 47news.ru ранее сообщил, что в Мурино Ленинградской области на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело мужчины с оторванной ногой. Предварительно установлено, что он свалился с 19-го этажа во время ремонтных работ в шахте лифта.

В одном из жилых домов в Иркутске лифт сорвался в шахту с четвертого этажа. Внутри кабины в этот момент находились мужчина, женщина и малолетний ребенок. ЧП случилось в многоэтажке на улице Верхняя Набережная 161/16. Никто сильно не пострадал. Срыв кабины произошел во время движения. В этот момент лифт находился на уровне четвертого этажа. Ловитель сработал почти сразу, после этого кабинка остановилась.