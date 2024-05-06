Сладков объяснил, какой должна быть война Военкор Сладков призвал Минобороны возвести фортификационные сооружения

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что на войне должно быть все военное. Журналист задался вопросом, когда российская сторона спрячет свои склады и пункты управления и расположения личного состава под землю и бетон.

Греющий душу стройбат, где ты?! <...> Это уже не первый мой пост на эту тему. Я вот помимо зоны СВО бываю в самых отдаленных уголках России. И вижу, как неприкрыто, на открытом воздухе, в скоплении стоит наша боевая техника. И закрадывается мысль: может, вместо строительства силами Минобороны по заказу сторонних организаций объектов гражданского назначения сооружать необходимые для выживания войск укрытия? А уж сооружать различные укрытия для войск централизованно сам Бог велит, — написал военкор.

Сладков напомнил, как военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на железобетонные укрытия времен СССР, построенные в Монголии. При Советском Союзе, отмечает журналист, эти ЖБУ «клепали на всех аэродромах». Военкор задался вопросом, почему бы не бросить силы Минобороны на возведение фортификационных сооружений. Он также призвал сформировать стройбат, подчинив его не структурам ведомства, а инженерным войскам.

Ранее военкор отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона заключить перемирие на Украине в преддверии Олимпийских игр. Сладков заявил, что идея главы республики преследует цель еще больше вооружить «выдохшиеся» ВСУ.