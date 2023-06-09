Школьник выпил этанол и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 17-летний девятиклассник попал в реанимацию после того, как выпил этанол, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, инцидент произошел 8 июня, в данный момент состояние подростка оценивается как тяжелое.

Мальчик был доставлен с острым пероральным отравлением, его поместили в реанимацию, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от отравления суррогатным сидром на территории России достигло 101 человека. Среди них пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина. 31 пострадавший умер в результате отравления.

На данный момент в медицинских учреждениях различных регионов России, включая Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области и Удмуртию, на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Из них состояние четырех человек оценивается как крайне тяжелое, еще 24 — как тяжелое.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.