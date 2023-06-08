Число отравившихся суррогатным алкоголем в России превысило 100 человек

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Количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем на территории России достигло 101 человека, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ. По данным ведомства, среди них пятеро несовершеннолетних и одна беременная женщина.

В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, — заявили в ведомстве.

Министерство также сообщило о 31 смертельном случае в результате отравления.

На данный момент в медицинских учреждениях различных регионов России, включая Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области и Удмуртию, находятся на стационарном лечении 28 пациентов. Из них четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще 24 — в тяжелом состоянии.

6 июня был выявлен первый в Чувашии случай отравления суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пострадавшему из города Алатыря оказывается вся необходимая медпомощь. Кроме того, властями приняты все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что ядовитый напиток «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления людей, был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.