Шевчука отказались судить в Петербурге Уфимский суд отказался возвращать дело Юрия Шевчука в Санкт-Петербург

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Певец Юрий Шевчук

Советский суд города Уфы отклонил ходатайство лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о возвращении административного дела в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, где в настоящий момент проживает музыкант, сообщает РБК. По мнению суда, отправление документов в другой город излишне затянет процесс.

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство, дело может быть рассмотрено по месту жительства лица. Судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства лица с учетом конкретных обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав всех участников производства и защиты публичных интересов, — подчеркнула судья.

Несмотря на это Юрию Шевчуку будет позволено участвовать в судебном заседании по видеосвязи. Оно пройдет 16 августа в Советском суде города Уфы.

В ходе же нынешнего заседания адвокат музыканта Александр Передрук заявил, что специалисты в областях лингвистики и психологии не усмотрели в речах Шевчука слов, которые могли бы дискредитировать ВС РФ. Кроме этого, в них отсутствуют публичные призывы и негативная информация о российских войсках.

Мною было направлено обращение специалистам в области лингвистики и психологии для разъяснения вопросов, входящих в их профессиональные компетенции. Специалистами, а именно кандидатами психологических наук, доцентом кафедры теории прикладной лингвистики Института филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского подготовлено комплексное психолингвистическое заключение специалистов, — подчеркнул он.

В середине мая полиция составила административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошел 18 мая. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Дело против музыканта было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены. 15 июля стало известно, что дело вновь было зарегистрировано в суде Северной столицы. Спустя несколько суток оно было направлено в Уфу, и далее никуда не пересылалось.