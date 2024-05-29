Россиянка нашла свое лицо в рекламе секс-шопа и попросила полмиллиона В Калуге женщина отсудила у бизнесмена 100 тысяч за ее фото в рекламе секс-шопа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Калуге районный суд заставил фотографа выплатить модели 100 тысяч рублей за то, что ее фото оказалось в рекламе интимного магазина, сообщает пресс-служба областного суда. Изначально женщина потребовала полмиллиона рублей. Ее фото опубликовали на странице магазина на одном из известных маркетплейсов.

В ходе суда выяснилось, что женщина ранее заказала фотосессию в стиле ню, заплатила специалисту и подписала соответствующий договор. Фотограф использовал лишь одно фото девушки для своего портфолио, предварительно заблюрив все интимные места. Другой предприниматель нашел фото в портфолио у фотографа и решил его использовать для рекламы, закрыв глаза на возможные претензии автора и модели. При этом все заблюренные части фото были восстановлены в редакторе.

С согласия [истца] указанная фотография, обработанная таким образом, чтобы скрыть обнаженные участки тела, была единожды опубликована фотографом в его аккаунте в соцсети в целях иллюстрации портфолио; более она нигде не опубликовывалась и не распространялась. Эта же фотография с изменениями в виде дорисованных обнаженных участков тела девушки была использована ответчиком ИП Б. на маркетплейсе в качестве основного фото для рекламы и продажи товаров интимного назначения, — сообщили в суде.

Изначально за моральный вред из всей суммы истец получила только 20 тысяч рублей. 50 тысяч рублей — это выплаты за нарушение авторских прав, а 38 624 рубля — судебные расходы и уплата госпошлины. После апелляции суд все-таки увеличил сумму выплаты за моральный ущерб в пять раз, но не до 500 тысяч, как настаивала модель.

Ранее суд запретил производителю приписывать дихлофосу номерной знак «№ 1». Суд по интеллектуальным правам поддержал соответствующее решение Федеральной антимонопольной службы. С жалобой в ФАС обращался производитель, который производит самое известное средство дезинсекции более 50 лет, и он был недоволен, что более молодые конкуренты присвоили себе «№ 1».