Российский кабмин подготовил программу развития Дальнего Востока

Правительство России разработало национальную программу развития дальневосточных областей до 2035 года.
Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина,
По вашему поручению мы подготовили национальную программу развития этого региона до 2024 года с перспективой развития до 2035 года, — обратился к главе государства премьер.
По словам главы правительства, в ходе встреч с жителями дальневосточных районов поднимались вопросы по совершенствованию условий программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», а также по решению проблем аварийного жилья. Все эти темы найдут отражение в нацпрограмме.
Мишустин с 13 по 18 августа находился с рабочим визитом на Дальнем Востоке. Председатель правительства посетил Камчатку, Чукотку, Магаданскую область, а завершил поездку в Благовещенске, где провёл совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Как писал NEWS.ru, под впечатлением от поездки Мишустин заявил, что в этот регион «невозможно не влюбиться».
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