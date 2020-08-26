Российский кабмин подготовил программу развития Дальнего Востока

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Правительство России разработало национальную программу развития дальневосточных областей до 2035 года.

Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина, передаёт ТАСС.

По вашему поручению мы подготовили национальную программу развития этого региона до 2024 года с перспективой развития до 2035 года, — обратился к главе государства премьер.

По словам главы правительства, в ходе встреч с жителями дальневосточных районов поднимались вопросы по совершенствованию условий программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», а также по решению проблем аварийного жилья. Все эти темы найдут отражение в нацпрограмме.

Мишустин с 13 по 18 августа находился с рабочим визитом на Дальнем Востоке. Председатель правительства посетил Камчатку, Чукотку, Магаданскую область, а завершил поездку в Благовещенске, где провёл совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Как писал NEWS.ru, под впечатлением от поездки Мишустин заявил, что в этот регион «невозможно не влюбиться».