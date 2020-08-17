Мишустин заявил, что в Дальний Восток «невозможно не влюбиться»

https://static.news.ru/photo/871d8206-e119-11ea-956d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в этот регион «невозможно не влюбиться».

Глава кабмина высказал это мнение на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске. На встрече стороны обсудят вопросы выполнения поручения президента России Владимира Путина по развитию Дальневосточного федерального округа. Будет поднята тема обеспечения сбалансированности региональных бюджетов.

Поездка Мишустина и членов его делегации по региону продолжалась в течение пяти дней — с 13 по 18 августа. Именно столица Амурской области стала её финальной точкой. На совещании премьер заметил, что некоторые члены делегации ни разу не были на Дальнем Востоке. И все они, по словам политика, с восторгом отзываются о полученном опыте.

Также Мишустин рассказал об «обратной связи», полученной от жителей региона. Он сообщил, что граждане поведали ему о жизни на Дальнем Востоке и о том, что им необходимо. Премьер, в свою очередь, назвал миграционный отток одним из важнейших факторов, тормозящих развитие региона.

Государство должно создавать комфортные и привлекательные условия для жизни и работы в округе. Дать перспективу нужно сразу нескольким поколениям. Для этого нужны новые рабочие места, современное производство, хорошее жильё, качественные дороги, доступная медицина и классное образование. Всё это должно происходить с помощью современных институтов развития и экономических институтов, — цитирует Мишустина ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, несколько журналистов, сопровождающих премьера в поездке по Дальнему Востоку, после тестирования на COVID-19 получили положительные результаты, следует из сообщения пресс-службы правительства.