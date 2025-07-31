Российский бизнесмен насмерть отравил покупателей опасным холодцом В Ивановской области бизнесмену дали три года за производство студня с нитритами

В Ивановской области вынесли обвинительный приговор в отношении предпринимателя и его сотрудника за производство опасного пищевого продукта, сообщили в Генпрокуратуре России. На предприятии изготовили и поставили в магазины небезопасный студень с превышающим норму содержанием нитритов, который унес жизни двух покупателей и отравил еще 15 человек, передает Lenta.ru.

Следствие установило, что индивидуальный предприниматель назначил на руководящую должность в производственном цехе человека без соответствующей квалификации. При этом технологический процесс осуществлялся с грубыми нарушениями — без необходимого контроля качества продукции.

Особую опасность представляло сознательное превышение допустимых норм нитритно-посолочной смеси, что привело к критической концентрации нитрита натрия в холодце. Несмотря на очевидные нарушения, партию опасного товара отправили в торговые сети. Вскоре ею насмерть отравились два жителя Архангельской области, еще 15 человек получили интоксикацию различной степени тяжести.

По решению суда оба фигуранта получили три года колонии общего режима. С них также взыскали 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области отравились из-за желания сильнее опьянеть с помощью различных жидкостей. Кроме того, у граждан появились проблемы со здоровьем после ошибочного приема лекарств и самолечения.