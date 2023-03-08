Рэпер Птаха попал под обстрел в Донецке Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР, заявили организаторы поездки

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Рэперы Птаха (Давид Нуриев) и Андрей 3022 попали под обстрел в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов поездки. По имеющимся данным, инцидент произошел вечером 8 марта. Связь с музыкантами отсутствует.

Это произошло около 19:20 мск. После этого они перестали выходить на связь, — рассказала одна из организаторов.

Сообщается, что рэперы передвигались в сопровождении друзей. Кроме того, организаторы поездки отметили, что Андрей 3022 прислал короткое видео, на котором видно, что на Птахе надеты бронежилет и каска, также слышны звуки выстрелов.

Никакой другой информации о рэперах в настоящее время нет, отметила собеседница агентства.

Ранее Птаха заявил, что премьера художественного фильма «Брат-3» состоится осенью 2023 года. Режиссером ленты стал Валерий Переверзев, он же вместе с женой Юлией Переверзевой готовил сценарий и продюсировал проект. При этом авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли.

Также в сентябре 2022 года Птаха заявлял, что готов пойти воевать, если понадобится, хотя и «без малейшего желания это делать». По его словам, «его так воспитали» и он не будет «самым слабым звеном в своем роду», как и не станет отмазываться, прятаться, уезжать в другую страну.