Известный российский рэпер заявил, что готов воевать Рэпер Птаха: готов воевать, потому что меня так воспитали

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) рассказал NEWS.ru, что готов пойти воевать, если понадобится, хотя и «без малейшего желания это делать». По его словам, «его так воспитали» и он не будет «самым слабым звеном в своем роду», как и не станет отмазываться, прятаться, уезжать в другую страну.

Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род <...>Я так же, как и все пойду и буду воевать. Без малейшего желания это делать, но для меня очень важно, меня воспитали так, что мужчина это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов, — заявил Нуриев.

Он добавил, что пойдет воевать не за Думу, не за правительство, «не за вот эту ерунду всю», а за свою семью, за свой дом, за своих близких. Он также считает, что если Россия проиграет, то враги «придут сюда» и будут насиловать, грабить, убивать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что у парламентариев нет так называемой брони, освобождающей их от участия в спецоперации. Володин призвал депутатов спросить себя, чем они могли бы помочь ВС России на Украине, и предложил проработать вопрос отправки в зону СВО тех из них, кто имеет опыт военной службы.