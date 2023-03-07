Птаха заявил, что Минкульт одобрил премьеру «Брата-3»: подробности фильма

Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна»

Эрик Робертс в фильме «Брат-3»

Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) во время пресс-конференции в Донецке 6 марта заявил, что премьера художественного фильма «Брат-3» состоится осенью 2023 года. Режиссером ленты стал Валерий Переверзев, он же вместе с женой Юлией Переверзевой готовил сценарий и продюсировал проект. При этом авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли. NEWS.ru собрал всё, что известно о «третьем „Брате“».

Впервые о планах начать работу над «Братом-3» сообщил шоумен Стас Барецкий — в феврале 2019-го музыкант уточнил, что речь идет о продолжении культовой дилогии. Тогда Барецкий анонсировал участие в съемках экс-бойца MMA Вячеслава Дацика, ранее отбывавшего наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.

Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата», — рассказывал Барецкий порталу НСН.

Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Кадр со съёмок фильма «Брат-3»

К намерениям артиста снять «Брат-3» отрицательно отнеслись Сергей Бодров — старший и продюсер оригинальной дилогии Сергей Сельянов. Бодров-старший посоветовал Барецкому «не заниматься этим», а Сельянов назвал проект «хамством, неуважением и глупостью по отношению к фильму и его создателям».

Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, — отмечал Сельянов в беседе с НСН.

Кроме того, лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров, чей хит «Дорога» вошел в саундтрек «Брата-2», отказался писать музыку для «третьего фильма». Также съемки раскритиковали: певица Ирина Салтыкова (сыграла саму себя во второй части), вдова Сергея Бодрова — младшего Светлана, на тот момент (март 2019-го) министр культуры РФ Владимир Мединский. Также свое участие в проекте опровергли балерина Анастасия Волочкова, а блогер Кирилл Терешин (Руки-Базуки) покинул пресс-конференцию, посвященную фильму, отказавшись от ранее предложенной в «Брате-3», по словам Барецкого, главной роли.

Стас также отмечал, что хотел бы «затащить» в ленту певицу Ольгу Бузову. Также в марте 2019-го представитель Птахи отметила, что рэпер отказался от роли в «Брате-3» после знакомства со сценарием.

Однако в июле 2022-го исполнитель, комментируя выход трейлера фильма, в беседе с NEWS.ru сообщил, что все-таки принял участие в кинопробах. В почти двухминутном видео засветились: американский актер Эрик Робертс, Птаха, рэперы Басота, Василий Карпенко, звезды «Приключений Электроника» Юрий и Владимир Торсуевы, Антон Зацепин и Костас Мэндилор, известный по хоррор-франшизе «Пила».

Барецкий несколько раз заявлял о желании пригласить в проект голливудских звезд первой величины: Дженнифер Энистон, Микки Рурка (за $300 тысяч), а также снять «Брат-3» в стиле мультфильма «Симпсоны». Актер Виктор Сухоруков, сыгравший в дилогии Виктора Багрова, назвал предстоящую ленту баловством. Артист признался, что раньше сам предлагал «воскресить» Бодрова с помощью компьютерной графики, но после смерти Балабанова в 2013 году отбросил надежды на новый фильм.

Все точки над «i» в комментарии для NEWS.ru в начале марта 2023-го расставил Нуриев. По его словам, лента уже одобрена Министерством культуры РФ и получила статус «национального кино». При этом представитель музыканта Марина Евстифеева также подтвердила NEWS.ru, что ведомство выдало проекту прокатное удостоверение.

Название «Брат-3» — инициатива Валерия Переверзева. Он — художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением «Брата-1», «Брата-2», потому что Балабанов был такой один, и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат-3», — отметил Нуриев.

Птаха рассказал, что «история фильма происходит в Тамбове, примерно в то же время, что и в „Брате-1“ и „Брате-2“, примерно в конце 90-х — начале 2000-х», съемки также проходили в Тамбове.

Моя роль — это лидер ОПГ, играю бандита. Готовился ли я к ней? Да никак не готовился. Меня жизнь своеобразная подготовила. Я родился в 1981-м, успел застать определенные круги и методы общения. Практически всё мы снимали в Тамбове. В главной роли Андрей — рэпер 3022, его псевдоним сценический, — подчеркнул Нуриев.

По словам рэпера, «фильм хороший и удивит людей».