Птаха: фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкультуры России Рэпер Птаха заявил, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкульта

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Брат 3»

Представитель рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина Евстифеева подтвердила NEWS.ru, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Сам музыкант рассказал в беседе с NEWS.ru, что картина получила статус национального кино.

Название «Брат-3» — инициатива Валерия Переверзева. Он — художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением «Брат-1», «Брат-2», потому что Балабанов был такой один, и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат-3», — отметил в разговоре с NEWS.ru Нуриев.

Накануне исполнитель во время пресс-конференции в Донецке 6 марта заявил, что премьера художественного фильма «Брат 3» состоится осенью 2023 года. Режиссером ленты стал Валерий Переверзев, он же, вместе с Юлией Переверзевой, готовил сценарий и продюсировал проект. При этом авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.

Ранее тизер картины «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева вышел в Сети на YouTube-канале, посвящённом проекту. В кадре стоят два человека, один из них вооружён. Второй у него спрашивает: «Вот скажи мне, цыган, в чём правда?» «Правда в силе», — отвечает тот.